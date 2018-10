Convidados chegam ao casamento da princesa Eugenie

Dúlio Silva Hoje às 11:00 Facebook

A princesa Eugenie de Inglaterra oficializa, esta sexta-feira, a sua relação com Jack Brooksbank. A cerimónia decorre, a partir do meio-dia, na mesma capela em que o príncipe Harry se casou com Meghan Markle.

A capela de St. George, no castelo de Windsor, volta a ser o centro das atenções esta sexta-feira, cinco meses depois de lá ter acontecido o casamento real mais aguardado do ano.

Com menos mediatismo do que Harry e Meghan, é certo, Eugenie e Jack Brooksbank trocam alianças, ainda assim, sob o olhar atento de uma plateia repleta de figuras ligadas à realeza britânica e ao mundo do entretenimento. Os convidados já começaram a chegar ao local (ver fotogaleria).

Os duques de Sussex foram dos mais aplaudidos pelos súbditos à entrada da capela. Lá estão já também, por exemplo, os cantores Robbie Williams e James Blunt e a atriz Liv Tyler.

A cerimónia religiosa que oficializa a união da filha mais nova do príncipe André, o duque de York, e Sarah Ferguson tem início marcado para as 12 horas.

Beatrice, a irmã mais velha de Eugenie, é a madrinha da noiva.

O primogénito do príncipe William e Kate Middleton, George, assume a função de pajem. Já a irmã Charlotte é uma das meninas das flores.