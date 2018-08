Convidados do casamento de Harry e Meghan colocam brindes à venda na net

Dúlio Silva 22 Maio 2018 às 13:20 Facebook

Os convidados que estiveram presentes no casamento real do príncipe Harry de Inglaterra e da ex-atriz norte-americana Meghan Markle colocaram à venda na Internet os sacos que receberam de oferta.

Os brindes que foram entregues às 2640 pessoas que estiveram nos jardins do Castelo de Windsor estão a ser vendidos através da plataforma online de compras eBay. Os 600 convidados que estiveram dentro da Capela St. George não tiveram direito ao saco de oferta.

Ainda segundo a BBC, até ao momento podem ser encontrados na Internet nove leilões de brindes da cerimónia real, que aconteceu no dia 19 de maio. Existe quem esteja a vender as ofertas em separado e quem tenha optado por vender o conjunto todo (ver fotogaleria).

Dentro do saco encontra-se um pacote de bolachas, um íman de frigorífico, moedas de chocolate, um missal de casamento, uma garrafa de água e um vale de 20% de desconto para utilizar nas lojas do Castelo de Windsor. Tudo com as iniciais de Harry e Meghan e o símbolo da Casa Real britânica.

Para quem quiser adquirir estas lembranças da união dos duques de Sussex poderá ter de abrir os cordões à bolsa e gastar cerca de 55 mil euros para ter um "pack" completo.