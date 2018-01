Copo de café "beijado por Nuno Markl" leiloado por 100 euros

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:58 Facebook

Começou por ser uma brincadeira de Nuno Markl, lançada esta quinta-feira de manhã na sua página de Instagram. Mas o que o humorista encarou apenas como diversão acabou por ser levado a sério pelos fãs.

"Há um copo de papel, por onde Elvis bebeu em 1956, à venda no eBay. As licitações já chegaram aos mil euros. Eu preciso de saber em quanto é que já está avaliado um copo meu. Caraças, não pagavam 15 euricos por isto?", brincou Nuno Markl, esta manhã, na sua página de Instagram.

O desafio foi levado a sério pelos seus mais de 200 mil seguidores e o copo de café, daqueles que são usados nos dispensadores automáticos, foi vendido por cem euros.

O resultado do "leilão" foi anunciado duas horas depois do seu início através do Facebook da rádio Comercial, onde Markl se ocupa das manhãs ao lado de César Mourão, Ricardo Araújo Pereira e Vasco Palmeirim, entre outros.

"A base de licitação estava fixada nos 15 euros. Chegou aos 100 euros, que revertem a favor de uma associação animal. Copo foi beijado por Nuno Markl. É de textura suave e tem uma colher formato palheta", lê-se numa publicação que junta uma fotografia do radialista a segurar o copo leiloado".