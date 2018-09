Corpo de Mac Miller encontrado "muitas horas" depois de ter morrido

Dúlio Silva Hoje às 15:05 Facebook

O corpo de Mac Miller foi encontrado por paramédicos ao meio-dia da passada sexta-feira, mas fontes policiais asseguram que a morte ocorreu "muitas horas" antes.

A revelação é feita ao site de celebridades TMZ, que avançou em primeira mão com a notícia da morte do artista norte-americano, ex-namorado da cantora Ariana Grande. "Quando os polícias e os paramédicos chegaram à casa do "rapper" na passada sexta-feira, ficou claro que ele havia morrido muito antes de chegarem lá", lê-se.

Mac Miller tinha 26 anos. Uma overdose ter-lhe-á tirado a vida após um longo período a lidar com a dependência de drogas - a causa da morte ainda está por apurar, uma vez que, refere ainda o TMZ, os resultados dos testes toxicológicos levam entre quatro a seis semanas a ser determinados.

À mesma publicação, fontes do "rapper" adiantam que na casa de Mac Miller foi encontrada "uma pequena quantidade de pó branco", embora se suspeite que a residência "foi limpa [antes de as autoridades chegarem ao local] para esconder evidências do uso de drogas".