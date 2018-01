CR7 e Georgina em fim de semana romântico em Marbella

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:52 Facebook

Depois de falhar, no passado sábado, o 24.º aniversário de Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo fez uma surpresa à namorada e levou-a até Marbella para um fim de semana romântico.

O jogo de sábado do Real Madrid contra o Valência, em que marcou dois golos, impediu que o internacional português estivesse presente na comemoração do aniversário da namorada. Para a compensar, levou a espanhola até Marbella para um fim de semana a dois.

Após viajarem no avião privado do jogador, Cristiano e Georgina aproveitou para conhecer Marbella, cidade que se estende por 27 quilómetros ao longo do mar mediterrâneo, e a gastronomia local. O casal ficou alojado no Hotel Marbella Club e não desperdiçou a oportunidade de experimentar a comida de um dos bares de praia mais conhecidos de Marbella, o el Trocadero Club.

Os filhos de Cristiano Ronaldo ficaram em casa, desta vez, para que o casal desfrutasse do aniversário de Georgina, o primeiro após ter sido mãe.

A relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez é pública desde o final do ano de 2016 e o casal já tem uma filha em comum, Alana Martina, de dois meses.