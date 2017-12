Cristiano Ronaldo junta família e amigos para celebrar títulos

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:46 Facebook

A noite de quarta-feira foi de festa para Cristiano Ronaldo. O craque do Real Madrid reuniu familiares e amigos numa gala concebida para comemorar os feitos alcançados pelo jogador em 2017.

Com o ano a terminar e muitas conquistas para celebrar, o internacional português, de 32 anos, criou a gala CR7, que decorreu pela primeira vez esta quarta-feira à noite, em Madrid, onde Cristiano Ronaldo reside.

Segundo o desportivo espanhol "As", a festa teve como propósito assinalar os vários títulos alcançados ao longo deste ano pelo jogador, quer a título pessoal - prémio The Best, atribuído pela FIFA, Jogador do Ano, pela UEFA, e a quinta Bola de Ouro, entregue pela revista "France Football" - como a título coletivo, pelo Real Madrid - Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supertaça europeia e Supertaça de Espanha.

A gala CR7 contou com a presença de amigos próximos do capitão da seleção nacional, bem como de familiares. A espanhola Georgina Rodríguez, mãe do quarto filho de Cristiano Ronaldo, destacou-se entre os convidados.