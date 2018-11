Carolina Morais Hoje às 09:42 Facebook

Stephen Hillenburg, criador da icónica série do Nickelodeon "SpongeBob SquarePants", morreu esta segunda-feira, aos 57 anos, na sequência de uma luta prolongada contra a esclerose lateral amiotrófica.

Esta não é uma semana feliz para os fãs de SpongeBob. O mestre por detrás da icónica personagem do Nickelodeon, Stephen Hillenburg, morreu esta segunda-feira, com apenas 57 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica. A doença foi-lhe diagnosticada em março de 2017.

"Era um querido amigo e parceiro criativo de longa-data de toda a gente no Nickelodeon. Os nossos corações estão com a sua família. O Steve impregnou o 'SpongeBob SquarePants' com um sentido de humor e inocência únicos, que trouxeram felicidade a gerações de crianças e famílias em todo o mundo. As suas personagens originais e o mundo de Bikini Bottom [cidade que serve de pano de fundo à série infantil] permanecerão como uma recordação dos valores de otimismo e amizade e do poder ilimitado da imaginação", frisou o canal em comunicado.

Formado em biologia marinha, Stephen Hillenburg partiu precisamente do seu fascínio por criaturas do mar para conceber o mundo e personagens de "SpongeBob". Iniciou a sua carreira de cartoonista em 1987 e a 1 de maio de 1999 colocou no ar o primeiro episódio de "SpongeBob SquarePants". Com quase 250 episódios transmitidos até à data, a série infantil arrecadou, ao longo dos anos, vários prémios, entre eles quatro Emmy.