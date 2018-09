João Manuel Farinha Hoje às 19:11 Facebook

Como já vem sendo hábito, parte dos fins de semana de Georgina Rodríguez é passada em estádios a ver futebol. Este sábado não foi exceção e a namorada de CR7 levou Mateo a assistir ao jogo de Cristianinho.

Acompanhada por um dos filhos gémeos do namorado, Georgina viu Cristianinho fazer um golo e ainda conseguiu registar o momento em vídeo. Habituado a marcar e a ver o pai fazê-lo com relativa facilidade, Júnior nem sequer festejou.

Georgina gritou palavras de incentivo para o enteado e festejou o golo, bem como os restantes adeptos que assistiam à partida da equipa de sub-9 da Juventus, onde joga o filho mais velho do craque português.

Ao contrário do pai e do que acontecia quando vivia em Madrid e jogava na equipa da escola, Cristiano Ronaldo Júnior alinhou com o número 11 nas costas, em vez da tradicional camisola 7.

Veja o vídeo do golo e o festejo de Georgina e Mateo: