Cristiano Ronaldo e a família vestem-se a rigor para celebrar Dia das Bruxas

Cristiano Ronaldo já iniciou a comemoração do dia de Halloween na companhia da namorada Georgina e dos filhos. O craque da Juventus partilhou uma fotografia no Instagram na qual toda a família surge vestida a rigor.

"Feliz Halloween para todos!", escreveu o jogador, de 33 anos, na legenda da imagem partilhada ao início da manhã desta quarta-feira e na qual está acompanhado pela namorada, a argentina Georgina Rodríguez, e os quatros filhos, Cristianinho, de oito anos, os gémeos Eva e Mateo, de um ano, e Alana Martina, de onze meses.

A morar em Itália desde o verão, altura em que se transferiu do Real Madrid para a Juventus, o internacional português revela-se feliz com a sua nova vida em Turim e parece estar disposto a continuar a surpreender os fãs com o mesmo nível futebolístico que o fez conquistar, na última década, cinco títulos de melhor jogador do mundo.

Recorde-se que ainda este fim de semana bateu um recorde de sessenta anos no seu novo clube, ao tornar-se o primeiro jogador a marcar sete golos pela Juventus nas dez primeiras jornadas da Liga Italiana durante todo esse período de tempo.