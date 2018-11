Cristiano Ronaldo e Dânia Neto encontram-se em Lisboa

João Manuel Farinha Hoje às 10:43 Facebook

Cristiano Ronaldo esteve em Portugal e, na noite deste domingo, cruzou-se com Dânia Neto num conhecido restaurante situado junto ao Largo do Rato, em Lisboa. A atriz não resistiu e pediu ao craque para tirarem uma fotografia juntos.

A aproveitar uma pausa no campeonato italiano devido aos compromissos das seleções na Liga das Nações, Cristiano Ronaldo aproveitou para dar um salto até à cidade onde cresceu como jogador de futebol e, na noite deste domingo, foi apanhado num conceituado restaurante lisboeta pela atriz Dânia Neto e o respetivo namorado.

O casal não resistiu à coincidência e pediu ao craque uma fotografia para mais tarde recordar. Dânia Neto, que se encontra grávida pela primeira vez, não demorou muito tempo a partilhar o resultado nas redes sociais. "Orgulho português", escreveu a intérprete na legenda da imagem que publicou no Instagram.

Já o namorado da atriz, Luís Matos Cunha, também mostrou aos seguidores que teve a oportunidade de se encontrar "com o melhor do mundo, Cristiano", como fez questão de frisar na legenda do registo fotográfico partilhado na mesma rede social.

Também na manhã de domingo, Ronaldo, que está, por opção própria, fora dos trabalhos da seleção nacional pelo menos até ao final do ano, utilizou o Instagram para felicitar os pupilos de Fernando Santos pelo empate frente à seleção italiana, no sábado, e que garantiu a qualificação de Portugal para a Final Four da Liga das Nações. Esta fase da prova será disputada no Porto e em Guimarães entre 5 e 9 de junho.