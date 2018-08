Cristiano Ronaldo quer ser ator quando acabar a carreira de futebolista

Dúlio Silva 24 Maio 2018 às 17:54 Facebook

Cristiano Ronaldo reiterou a vontade que tem de construir uma carreira no cinema depois de abandonar os relvados. O futebolista admite, contudo, que será difícil assumir o papel de protagonista na sétima arte.

Em entrevista ao programa de televisão espanhol "El Chiringuito de Jugones", o internacional português voltou a manifestar o seu gosto pelo universo da representação. "Tenho prática como ator devido aos anúncios. Faço muitos", lembrou CR7.

Aos 33 anos, e numa altura em que se continua a questionar a longevidade da carreira de futebolista do craque do Real Madrid, Cristiano Ronaldo assume o desejo de sair das quatro linhas para o grande ecrã.

Mas, acrescenta, com a noção clara dos limites. "Nunca com 42 anos serei ator com o papel principal, mas gosto de ter pequenas participações. Falo mais ou menos inglês, espanhol e português. Digo mais ou menos porque se digo que falo bem, dizem logo que sou convencido", brincou o madeirense.

Com uma carreira de sucesso no futebol, são também várias as vitórias que alcança no meio publicitário, através da qual tem vindo a amealhar uma fortuna. Em janeiro, o jornal espanhol "El Confidencial" escreveu que Cristiano Ronaldo lucrou, só entre 2011 e 2014, 138 milhões de euros em direitos de imagem.