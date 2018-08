Cristiano Ronaldo volta a deliciar fãs com fotografia da família

DS 22 Maio 2018 às 12:27 Facebook

A poucos dias de jogar a terceira final consecutiva da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo aproveita para recuperar energias junto daqueles que mais ama.

Na manhã desta terça-feira, o internacional português partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram em que surge acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e três dos quatro filhos: os gémeos Eva e Mateo, de um ano, e Alana, de seis meses.

"Bom dia", escreveu o jogador para os mais de 126 milhões de seguidores que tem na citada rede social. Como é habitual, os "gostos" dispararam e ao fim de poucas horas eram já mais de dois milhões.

Também na caixa de comentários, e chegadas um pouco por todo o mundo, sucedem-se as mensagens ao futebolista eleito cinco vezes como o melhor do planeta.

E se há quem se "esqueça" do filho mais velho de Ronaldo e diga "hat-trick" em alusão às três crianças que estão na fotografia, também há quem brinque com o grito celebrizado por CR7 - "Siiiiiiiiiiii" -, enquanto outros preferem admirar apenas a "linda família".

Este sábado, Cristiano Ronaldo sobe ao palco do Olimpiyskyi National Sports Complex, em Kiev, para defrontar o Liverpool e tentar juntar a quinta Liga dos Campeões ao seu currículo. A acontecer, passará a somar, sozinho, tantas quantas as conquistadas pelo clube do eterno rival Lionel Messi, o Barcelona.