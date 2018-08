Cristina Ferreira brilha na passadeira vermelha de Cannes

Ana Filipe Silveira 17 Maio 2018 às 12:12 Facebook

Depois de figuras públicas como Kelly Bailey, Rita Pereira, Pimpinha Jardim e Marta Aragão Pinto brilharem no Festival de Cinema de Cannes, foi a vez de Cristina Ferreira desfilar pela mesma passadeira vermelha.

É um festival francês com presenças portuguesas de peso. Kelly Bailey, Rita Pereira, Pimpinha Jardim e Marta Aragão Pinto já passaram pela sua passadeira vermelha, bem como a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Esta quarta-feira, foi a vez de Cristina Ferreira brilhar - literalmente - junto de estrelas internacionais do mundo da Sétima Arte. A apresentadora da TVI marcou presença na 71.ª edição do evento com um vestido da marca francesa Romuald Premier e sapatos do italiano Giuseppe Zanotti. As joias foram da Chopard.

"Para quem gosta de brilhos, isto não está nada mal", brincou o comunicadora da estação de Queluz de Baixo, onde partilhou imagens do momento.