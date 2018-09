Cristina Ferreira comemora décimo aniversário do filho com dedicatória

João Manuel Farinha 04 Junho 2018 às 11:19 Facebook

Esta segunda-feira é um dia especial para Cristina Ferreira, que celebra o décimo aniversário do filho. Apesar de estar a trabalhar, a apresentadora assinalou a data nas redes sociais e deu os parabéns ao homem da sua vida.

O dia quatro de junho de 2008 ficará para sempre marcado como um dos dias mais felizes da vida de Cristina Ferreira. No dia em que passam dez anos do nascimento do único filho, a profissional da TVI partilhou uma imagem de um carrossel e assinalou a importância deste dia.

"O dia 4 de junho seria um dia igual aos outros. Mas, há 10 anos, nasceu o Tiago. O meu Tiago. Tanto tempo mas tão depressa. Temos tanto para viver e partilhar. Parabéns, meu filho." Pode ler-se na legenda da imagem partilhada por Cristina Ferreira no Instagram durante a manhã desta segunda-feira.

A apresentadora dos programas "Você na TV" e "Apanha Se Puderes", ambos da TVI, aproveitou a proximidade do dia de anos do filho com o dia da criança (1 de junho) e levou-o a passear durante o último fim de semana. Tiago foi conhecer a cidade francesa de Cannes, onde a mãe havia estado recentemente em trabalho.

Concluída a viagem, Cristina Ferreira regressou esta segunda-feira à condução do programa "Você na TV", onde também fez questão de fazer referência a este dia especial. Recorde-se que Tiago, único filho da apresentadora, é fruto da sua relação com o empresário António Casinhas, de quem se separou em 2011.