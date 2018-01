Cristina Ferreira de férias em casa que foi de Pablo Escobar

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:27 Facebook

Cristina Ferreira está de férias em Tulum, no México, na Casa Malca. A propriedade pertenceu ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar e foi transformada num hotel de luxo.

Depois de ter passado alguns dias em Miami, a apresentadora da TVI voou até ao México, mais concretamente até à cidade arqueológica de Tulum. Cristina Ferreira tem partilhado várias fotografias do local onde se encontra instalada e, numa das publicações, contou a história da Casa Malca.

"Esta é a entrada da Casa Malca, antiga casa de Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes do mundo, e hoje transformada em hotel. Foi comprada por um colecionador de arte e, por isso, há obras espalhadas por todo lado. O que veem aqui pendurado são vestidos de noiva mexicanos todos bordados a vidrilhos. E tudo fica perfeito com a cor do mar", pode ler-se nas redes sociais da diretora de conteúdos não informativos da TVI.

Situada na costa leste do México, esta era uma das várias propriedades de Pablo Escobar e ficou abandonada após a sua morte, em 1993. Em 2012 foi adquirida pelo colecionador nova-iorquino Lio Malca, que renovou o espaço e o transformou num boutique hotel. Inicialmente tinha apenas oito quartos mas hoje conta com 42, com preços que variam entre os 416 e os 678 euros por noite.