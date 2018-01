Cristina Ferreira impressionada com museu de Miami

Nuno Azinheira Hoje às 11:47 Facebook

Está há um dia aos Estados Unidos, e perante a ventania, Cristina Ferreira teve de encontrar alternativas à praia. E encontrou.

"Miami é muito mais do que praia", escreveu Cristina Ferreira no Instagram, rede social em que é seguida por 627 mil pessoas.

Ansiosa por poder relaxar nas praias da Florida, a apresentadora e diretora da TVI teve de se conformar com a ventania do primeiro dia, que a obrigou a mudar de planos. E dedicou-se às artes. Primeiro, numa visita ao Bass Museum of Art, vocacionado para a arte contemporânea, e que a deixou maravilhada.

"Este museu é impressionante. E a sala dos palhaços desconcertante", escreveu na legenda a uma das fotografias publicadas.

A apresentadora do "Você na TV" não resistiu ainda a tirar uma fotografia num dos locais mais icónicos de Miami, o Wynwood Walls, um bairro com murais coloridos pintados por artistas de todo o mundo.