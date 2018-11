Cristina Ferreira já brinca com Maria Cerqueira Gomes no "Você na TV"

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:52 Facebook

Foi Manuel Luís Goucha quem contou, na entrevista que deu terça-feira a Pedro Pinto, no "Jornal das 8", que a antiga companheira das manhãs da TVI não perdeu a oportunidade de brincar com a escolha de Maria Cerqueira Gomes para o seu lugar.

Anunciada terça-feira de manhã pelo apresentador de "Você na TV", Maria Cerqueira Gomes estreia-se na antena da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha, em janeiro de 2019, num formato matinal que surgirá renovado e com um conceito diferente. A decisão do apresentador e da sua equipa teve em conta a opinião dos espectadores, justificou o comunicador, recordando que, aquando da presença da ainda comunicadora do Porto Canal no seu programa, há cerca de um mês, foram eles que pediram, através das redes sociais, para ser ela a substituir de Cristina Ferreira.

Ora, foi precisamente a reação da agora apresentadora da SIC e antiga colega de Goucha um dos destaques na entrevista que este deu, também terça-feira, a Pedro Pinto no "Jornal das 8". "Hoje (...), eu liguei para uma pessoa que estava com a Cristina [eu não sabia] e ela é que sacou do telefone e disse: 'Daqui é a Maria', já a gozar", contou.

Goucha voltou ainda a realçar que, apesar de Cristina Ferreira ter aceitado o desafio de se mudar para a estação de Carnaxide, a relação pessoal de ambos "em nada" foi "abalada". "Não vale a pena criarem guerras entre mim e a Cristina, porque em termos pessoais eu amo a Cristina e amarei".

Sobre a competição pelas audiências que ambos vão protagonizar a partir do início do próximo ano, referiu ser "estimulante" e "desafiadora". "Nós [no Você na TV] vamos ter de criar outras dinâmicas, criar surpresas, mas há muitas outras surpresas que vão dar que falar", adiantou.

Recorde-se que Cristina terá um programa matinal na SIC, que conduzirá sozinha.