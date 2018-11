Cristina Ferreira na Escócia para cumprir desejo de vários anos

AFS Hoje às 12:41 Facebook

Cada vez mais próxima de se estrear como nova apresentadora da SIC, Cristina Ferreira vai aproveitando a pausa na televisão para dedicar algum tempo livre à sua vida pessoal. Desta vez, o destino é um desejo com vários anos: a Escócia.

Cristina Ferreira anunciou a sua chegada à cidade de Edimburgo, na Escócia, na tarde de quinta-feira. Segundo a apresentadora, este era um local que planeava visitar há vários anos e o tão aguardado momento chegou finalmente.

No Instagram, a nova estrela da SIC tem publicado várias fotografias, incluindo junto ao famoso castelo daquela cidade localizada no norte do Reino Unido, mas por esta altura do ano há um problema que a está a afetar, o frio.

Na secção de Instastories da sua conta na mesma rede social as publicações têm sido quase sempre de ruas e monumentos que já visitou durante a sua estadia, mas numa delas mostrou o rosto e explicou que se trata da sua "cara de 6ºC".

Finalizada a sua colaboração com a TVI, na qual se destacou no programa "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha, os fãs aguardam com ansiedade a sua estreia no canal de Carnaxide. Correm rumores de que será a 7 de janeiro, mas para já ainda não há nenhuma confirmação oficial nem da SIC, nem da apresentadora.