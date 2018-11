Cristina Ferreira recorda primeiros passos na televisão

JMF Hoje às 09:54 Facebook

A fotografia é de 2003, dos tempos do "Big Brother 4". Cristina Ferreira, hoje um dos nomes maiores do entretenimento televisivo em Portugal, foi ao baú para assinalar o Dia Mundial da Televisão.

Uma paixão que virou profissão e que a tornou numa das maiores celebridades do nosso país. Assim tem sido a relação de Cristina Ferreira com a televisão, cujo dia mundial se comemorou na quarta-feira. A apresentadora recuperou uma imagem antiga e recordou o início de carreira.

"O início. Longe do dia de hoje. Muito longe. A televisão", escreveu na legenda da imagem, que remonta ao ano de 2003 e à quarta edição de "Big Brother". A comunicadora estreou-se na TVI como repórter do "Diário da Manhã" e apresentadora dos diários do "reality show".

Na caixa de comentários, destaque para as palavras de Nando, vencedor do "Big Brother 4", que se recorda da estreia de Cristina Ferreira como se fosse hoje.

"Início abençoado - 'Big Brother 4'. Lembro-me tão bem... Estava eu no quarto do hotel à espera da hora de ir para a Venda do Pinheiro quando ligo a TV na TVI, vejo-te a apresentar o BB4 pela primeira vez (30/08/2003) e pensei: cara nova... Só te voltei a ver quatro meses depois, pessoalmente. Beijinho grande", escreveu o antigo concorrente do programa.