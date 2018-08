Cristina Ferreira sobre Goucha: "Não sei como vou gerir as saudades"

Carolina Morais Hoje às 13:21 Facebook

Num vídeo de "preview" da entrevista que Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira fazem a Cristina Ferreira na mais recente edição da sua revista, a apresentadora revela ter chorado no dia em que lhes contou acerca da mudança para a TVI. E admite: "Não sei como vou gerir as saudades".

"Choraste quando tomaste a decisão de sair da TVI?". A pergunta é feita por Pedro Teixeira a Cristina Ferreira na mais recente edição da revista com o seu nome. "Não. Chorei quando vos contei", responde a apresentadora, referindo-se ao ator e a Manuel Luís Goucha, que também figura ao seu lado na nova edição da revista.

Num pequeno vídeo publicado nas suas redes sociais, que antecipa o que chegará às bancas na sexta-feira, Cristina Ferreira surge visivelmente emocionada quando responde às questões dos colegas. E depois de Pedro Teixeira, Goucha pergunta: "Como é lidar com a separação?". "Eu tenho saudades do futuro, daquilo que não vou viver com o Manel. Eu sabia que isto ia acontecer. Mas não sei de que forma vou gerir as minhas saudades", admite a apresentadora.

"Tens medo desta mudança?", volta a intervir Pedro Teixeira. "Nestes 40 anos, tudo aquilo que me aconteceu foi sempre porque estava alguma coisa melhor para vir. E só pode estar", responde, confiante. Então, insiste Manuel Luís Goucha, de que tem ela medo agora? "Eu precisava disto. Mesmo que seja a maior chapada da minha vida. Portanto, se isto for uma má escolha, eu tenho a certeza que foi uma escolha minha."

A nova edição da revista "Cristina" chega às bancas na sexta-feira.