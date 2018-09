Nuno Azinheira 31 Maio 2018 às 19:15 Facebook

Cristina Ferreira viajou até Cannes para celebrar o décimo aniversário do filho Tiago. A apresentadora fez questão de divulgar nas redes sociais a sua chegada à cidade localizada no sul de França.

Depois de ter marcado presença no Festival de Cinema de Cannes, a comunicadora está de regresso à cidade francesa por motivos mais pessoais. O seu filho, Tiago Casinhas, prepara-se para comemorar dez anos de vida na próxima segunda-feira.

Cristina Ferreira decidiu partilhar, esta quinta-feira, no seu perfil de Instagram, que já se encontra por terras francesas. "Voltei", começou por escrever a comunicadora, de 40 anos, na descrição de um registo fotográfico seu.

"Sempre que viajo em trabalho o Tiago fica curioso com o local de destino. Para celebrar o dia da criança e a entrada nos 10 anos estamos em Cannes. Vamos desfilar filho? A passadeira é nossa", disse a diretora de conteúdos não informativos da TVI, que também partilhou vídeos do seu passeio na cidade no Instastory, ferramenta da referida rede social.

Perante os 687 mil seguidores, rapidamente a secção de comentários do seu post acabou por ficar cheia de mensagens de parabéns. "Parabéns ao Tiago e à mãe babada", comentou um internauta. "Está com o homem da sua vida. Isso é perfeito. Muitos parabéns", disse outro.

A criança é fruto da sua relação com o empresário António Casinhas. O casal, que começou a namorar quando a apresentadora tinha apenas 17 anos, colocou um ponto final no seu romance no fim do verão de 2011.