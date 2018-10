Da queda à cicatriz: as histórias do casamento de Eugenie

NA Hoje às 16:09 Facebook

A princesa Eugenie de Inglaterra e Jack Brooksbank trocaram alianças, esta sexta-feira, na capela de St. George, no castelo de Windsor. Porém, houve outros pormenores que marcaram a cerimónia.

Antes de começar o casamento, o pajem Louis de Givenchy e a menina das flores Theodora Williams tropeçaram quando estavam a subir as escadas da capela ao lado do príncipe George, da princesa Charlotte e de Louise Windsor.

Depois deste episódio que deu que falar na na Internet, a chegada da noiva ao local também foi alvo de grande atenção. Não só por estar prestes a casar-se mas porque Eugenie decidiu utilizar um vestido do estilista Peter Piloto para mostrar a cicatriz que tem nas costas.

A neta da rainha Isabel II do Reino Unido foi operada há 16 anos por sofrer de escoliose, um problema caracterizado por uma inclinação lateral da espinha dorsal. A marca percorre as costas e vai até ao pescoço.

Já dentro da capela de St. George, além de Eugenie e Jack, houve outro casal que surpreendeu os presentes. Kate Middleton e o príncipe William foram "apanhados" de mão dada durante a cerimónia.

A duquesa de Cambridge estava a falar com o príncipe Harry enquanto dava a mão ao seu marido. Segundo a informação recolhida pelo jornal britânico "Mirror", depois de ter entrevistado um especialista em linguagem corporal, este gesto é "um sinal de que o casal está a apaixonar-se outra vez" depois do nascimento do filho Louis há cinco meses.