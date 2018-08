Daddy Yankee roubado em mais de dois milhões de dólares em hotel espanhol

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:17 Facebook

O cantor porto-riquenho Daddy Yankee foi assaltado na noite desta terça-feira durante a sua estada num hotel no centro de Valência, em Espanha. O prejuízo para o artista ronda os 2 milhões de dólares em joias e 2500 em dinheiro.

No momento do assalto, o compositor não estava no hotel e só notou a ausência dos seus valores quando regressou ao quarto. De seguida, chamou um funcionário para dar conta da ocorrência e para que este chamasse as autoridades de modo a apresentar queixa.

De acordo com o que a imprensa espanhola noticia esta quinta-feira, um homem fez-se passar pelo cantor e pediu a um dos trabalhadores da unidade hoteleira que lhe fosse aberto o cofre, no qual estavam os pertences da estrela do reggaeton. Dessa forma, e com aparente facilidade, o assaltante conseguiu fugir sem deixar qualquer rasto.

A polícia já está a investigar o caso e além de pedir para visionar as imagens recolhidas pelas câmaras de segurança espalhadas pelo hotel, ficou também com a identificação de todos os funcionários e dos hóspedes que lá estavam registados na noite do assalto.

Até ao momento, não foram dados mais pormenores sobre o caso. As autoridades não confirmam se trata apenas de um ou de mais assaltantes, mas sabe-se que esta quarta-feira regressaram ao hotel para recolher o depoimento de mais duas mulheres.

Esta não é a primeira vez que uma figura conhecida do público sofre um assalto milionário durante a sua estadia numa cidade europeia. Em 2016, a socialite norte-americana Kim Kardashian foi assaltada, em Paris, por dois homens armados e mascarados e foi-lhe roubado um valor a rondar os seis milhões de euros em joias.