Um espectador do programa "Maluco Beleza", de Rui Unas, quis saber, a reboque dos casos de assédio sexual em Hollywood, se o mesmo se passa no meio artístico português. O apresentador questionou Dânia Neto e a atriz respondeu de forma direta.

"Eu já sofri de assédio, não posso dizer que não", admitiu Dânia Neto no mais recente "Maluco Beleza", programa de entrevistas conduzidas por Rui Unas no seu canal de YouTube. "Tive uma situação que foi desconfortável. Foi há muitos anos, no início de carreira", recordou a atriz, que se estreou em televisão na série de humor "Maré Alta", da SIC, em 2004.

"Foi caso único. Foi a única vez em que me senti desconfortável ou que não me senti bem", acrescentou a intérprete, atualmente no elenco de "Excursões Air Lino", da RTP1.

Rui Unas quis saber se o momento pelo qual a atriz passou "foi óbvio" ou uma "insinuação". "Foi óbvio e isso é que é o mais assustador", respondeu. Dânia Neto referiu ainda que aconteceu em "2007, 2008". Nessa altura, trabalhava na novela da TVI "Olhos nos Olhos".

A artista, de 34 anos, acredita ser "muito possível" que chega uma altura em que sejam feitas denúncias, até porque "há muita história por desvendar. "Faz falta uma ou duas pessoas falarem, exporem os seus casos. (...) Eu não sinto necessidade de denunciar. Até porque essa pessoa já não trabalha no meio. [Aqueles que assediam] São normalmente pessoas com poder para o fazer, e isso é o que mais me faz confusão".

Veja a conversa a partir do minuto 5:45: