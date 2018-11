Dânia Neto diz adeus a novela da SIC

Dúlio Silva Hoje às 11:27 Facebook

Dânia Neto gravou, esta sexta-feira, as últimas cenas como Francisca na novela "Alma e Coração". A atriz de 35 anos despede-se da trama da SIC para dar à luz o seu primeiro filho, Salvador.

Descobriu que estava grávida em Itália, onde se gravaram as primeiras cenas de "Alma e Coração", e diz agora adeus ao projeto às 34 semanas de gestação. Na hora da despedida, Dânia Neto afirma que "viver a Francisca foi um desafio enorme" para si e para o bebé que carrega.

"Termino com a certeza de que fizemos o nosso melhor até ao fim. Gerar uma vida enquanto se vive outra vida e se permite sentir verdadeiramente o trabalho que estamos a fazer foi sem dúvida o meu maior desafio", afiança a atriz numa mensagem deixada no seu perfil de Instagram.

"Alma e Coração" "será sempre especial" para Dânia e Salvador, que tem nascimento previsto para o mês de dezembro. O bebé é o primeiro fruto da relação da intérprete com o médico dentista Luís Matos Cunha.

Na nota em que diz "um até já ou um até sempre" à novela da SIC, não podia faltar o agradecimento aos colegas com quem trabalhou. "Obrigada, equipa, pela forma carinhosa e atenciosa como me trataram durante todo este processo. Foram longos meses de trabalho, que me deram muito gosto fazer", conclui.