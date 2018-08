Dânia Neto e Luís Matos Cunha estão reconciliados

Dúlio Silva 26 Maio 2018 às 15:57 Facebook

Um mês depois de Dânia Neto ter confirmado o fim do namoro com Luís Matos Cunha, a atriz surgiu publicamente ao lado do médico dentista e adiantou que o casal deu uma nova oportunidade à relação.

O amor venceu. Dânia Neto e Luís Matos Cunha estiveram juntos num evento depois de, no passado mês de abril, a estrela da SIC ter anunciado que tinha sido colocado um ponto final na sua relação de dez meses com o médico dentista.

Sem adiantar muitos pormenores sobre a separação e subsequente reconciliação, a atriz de 35 anos revelou apenas que "houve uma chatice como há em todos os casais", mas que o retorno da relação é oficial. "Fui de férias sozinha [para Miami, nos Estados Unidos], mas quando voltei as coisas resolveram-se."

"Às vezes há chatices, às vezes cometem-se erros. Mas quando as duas pessoas gostam mesmo uma da outra, as diferenças resolvem-se", garantiu ainda Dânia Neto, citada pela revista "TV7 Dias".