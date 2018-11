Dânia Neto em "countdown" para ser mãe

Dúlio Silva Hoje às 14:03 Facebook

Pode estar para breve o nascimento do primeiro filho da atriz Dânia Neto. Assim o indica o pai do bebé, o médico-dentista Luís Matos Cunha, numa publicação feita, na manhã desta segunda-feira, no Instagram.

O companheiro de Dânia Neto partilhou uma fotografia da atriz da novela "Paixão" (SIC) num hospital, anunciando a abertura do "countdown" para o nascimento de Salvador. "O melhor está para vir", escreveu.

No Instastories, ferramenta daquela rede social, Luís Matos Cunha publicou uma outra fotografia da artista, induzindo os seus seguidores a ideia de que a chegada do primeiro filho de ambos pode concretizar-se a qualquer momento (ver fotogaleria).

Já Dânia Neto não fez qualquer referência a esse facto nesta segunda-feira. A sua última publicação nas redes sociais data de 25 de novembro, domingo, com uma mensagem em que refere que o seu filho está "a chegar". "Em modo estamos a rebolar", afirmou ainda a atriz na descrição da imagem, em que sobressai a sua barriga e o consequente avançado estado de gestação.