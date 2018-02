Daniel Oliveira celebra aniversário com estrelas da bola

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:43 Facebook

Daniel Oliveira completou, terça-feira, 37 anos. A semana tem sido de comemorações, ao lado de quem mais gosta. Agora, foi a vez de o apresentador estar com os amigos que tem no universo futebolístico.

O desporto é uma paixão antiga. Mais concretamente o futebol, uma modalidade que o levou a criar, em plena adolescência, o jornal "Penalty" e a trabalhar, mais tarde, no programa "Os Donos da Bola", exibido nos anos 1990 na SIC.

Daniel Oliveira acompanhou de perto as últimas prestações da seleção nacional nos campeonatos europeus e mundiais de futebol, quer pessoal como profissionalmente, como aconteceu, por exemplo, com o programa "O Regresso dos Incríveis", também da estação de Carnaxide. Entrevistou as maiores estrelas do futebol, de quem muitos deles ficou amigo.

Por isso, não é de estranhar que nas celebrações do seu 37º aniversário, eles não faltem. Esta sexta-feira, o apresentador partilhou nas redes sociais uma fotografia captada num almoço de aniversário onde estiveram presentes Ruben Amorim, Jorge Andrade, Tiago Ribeiro e Nuno Gomes. Os jornalistas desportivos Nuno Farinha e Helder Conduto também não faltaram à reunião.

A entrada nos 37 anos será mais especial do que nunca para Daniel Oliveira, já que se vai estrear na paternidade. Está para breve o nascimento da primeira filha do comunicador, o primeiro fruto da relação que mantém com a apresentadora Andreia Rodrigues.