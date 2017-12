Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues divulgam imagens inéditas do casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:59 Facebook

Na véspera de Natal, Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues tiveram um motivo extra para celebrar: comemoraram seis meses de casamento.

A data foi assinalada pelos apresentadores da SIC com a divulgação de imagens inéditas do seu casamento, realizado em junho.

A cerimónia reuniu amigos e familiares no hotel Palácio de Seteais, em Sintra, depois de seis anos de namoro. No dia seguinte à celebração, o casal partilhou a primeira imagem do casamento marcado por uma causa solidária. Os rostos da SIC doaram, em nome dos convidados, um donativo a duas instituições de caridade.

No dia o casal pediu "bom senso" aos meios de comunicação social para que a cerimónia decorresse da forma privada.