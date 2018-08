Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues falam sobre o nascimento da filha

João Manuel Farinha 22 Maio 2018 às 12:29 Facebook

Twitter

A poucas semanas de serem país, Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues já têm tudo pronto para a chegada de Alice. O apresentador da SIC confirmou nos Globos de Ouro que vai assistir ao parto e desfez-se em elogios à futura mamã.

"Vai nascer no final da primavera. Está quase, faltam poucas semanas para ter a Alice no colo." As palavras são de Andreia Rodrigues, que se diz "feliz e confortável" na reta final da primeira gravidez. A apresentadora da SIC e Daniel Oliveira estão a contar os dias para a chegada da pequena Alice mas dizem-se tranquilos acima de tudo.

"Estou bem, estou calmo. A guardar a ansiedade toda para o mesmo momento", contou Daniel Oliveira. "Ele não demonstra e tem esta capacidade de me deixar tranquila. Se calhar, se estivesse ansioso, essa ansiedade podia passar para mim de alguma maneira. Ele tem esta capacidade de gerir muito bem as próprias emoções e de me dar a tranquilidade necessária para viver esta reta final", acrescentou Andreia Rodrigues, em declarações à imprensa.

Daniel Oliveira refere-se ao momento do parto, que o casal tem vindo a preparar ao longo das últimas semanas, e ao qual o comunicador confirmou que vai assistir. Andreia Rodrigues tem feito "workshops" e até um curso de primeiros socorros: "Acho que a verdadeira experiência só se tem quando tivermos o bebé no colo. E eu estou preparada para o que tiver de ser e para dar o meu melhor."

A ex-apresentadora de programas como "Gosto Disto" ou "Grande Tarde" surgiu na passadeira vermelha do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um vestido branco assinado por Oscar de la Renta. O marido apreciou o visual mas concedeu o mérito à modelo: "A Andreia está linda, deslumbrante, como sempre. Com mais brilho do que o costume. O vestido é apenas acessório, o brilho está nela".