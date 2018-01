Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues vão ser pais

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:58, atualizado às 13:15 Facebook

Os apresentadores Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues anunciaram, este domingo, através das redes sociais, que aguardam a chegada do primeiro filho, fruto da relação. E é uma menina.

Foi com uma fotografia em que surgem, em primeiro plano, umas botinhas cor de rosa e, em segundo plano, a cadela do casal, Roma, e uma fotografia do casamento dos apresentadores, que os profissionais da SIC deram a boa-nova aos seus seguidores: vão ser pais pela primeira vez.

"Estamos todos à tua espera, filha!", escreveram Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues nas respetivas contas de Instagram e Facebook. Na mesma mensagem, os apresentadores acrescentaram que "os meses estão a voar" e que o casal está a viver "dias felizes".

A primeira filha do casal nascerá menos de um ano depois de os dois comunicadores terem casado, numa cerimónia íntima que decorreu no hotel Palácio de Seteais, em Sintra, a 24 de junho do ano passado.

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira começaram a namorar em 2011, quando ela era uma das caras do magazine "Fama Show" e ele já estava à frente do "Alta Definição", acumulando a condução do programa de entrevistas com a coordenação dos dois formatos.