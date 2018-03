Daniela Ruah apoia movimento anti-armas

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

A atriz Daniela Ruah "não pôde estar presente" na manifestação anti-armas realizada sábado nos Estados Unidos mas deixou a sua mensagem de apoio ao movimento March For Our Lives.

Numa publicação no Instagram, a atriz de 34 anos escreve que, como não pôde estar presente na manifestação March For Our Lives, realizada sábado um pouco por todos os EUA, doou dinheiro e irá utilizar as redes sociais para apoiar o movimento.

"As crianças estão a preparar o caminho para o próprio futuro e o futuro de outras crianças que são jovens demais para entender o que está a acontecer", refere. Daniela Ruah, mãe de River Isaac, com 5 anos, e de Sierra Esther, com um, aproveitou para agradecer a iniciativa.

"Como mãe, cidadã civil e cidadã norte-americana cujos filhos estão na idade de entrar para a escola, obrigado", escreveu deixando também uma mensagem para o governo. "Talvez agora eles ouçam e, se não, falaremos mais alto. É sobre compromisso, não descartando os direitos".

No entanto, para a atriz não se trata apenas de "controlo de armas" mas sim de "saúde mental e bullying". "Há que ter os recursos para identificar esse problema e encontrar tratamento, tratar pessoas que são diferentes com um pouco de gentileza e também dar atenção igual às vítimas de homicídio, independentemente de raça ou da cultura", defendeu.

Nesta manifestação estiveram presentes vários famosos como Paul McCartney, MileyCyrus, Ariana Grande, George Clooney, entre outros.