Daniela Ruah declara-se ao marido: "Não te podia amar mais do que amo"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniela Ruah utilizou o Instagram para assinalar o aniversário do marido, David Olsen, que comemorou 42 anos esta terça-feira. A atriz luso-americana mostra-se mais apaixonada do que nunca.

"Este homem - o meu homem - faz 42 hoje [terça-feira, dia 2]! Parabéns, maridão e papá dos nosso filhotes. Não te podia amar mais do que amo", escreveu a atriz da série "NCIS: Los Angeles" (CBS) na legenda que acompanha a fotografia que publicou ao lado do marido no seu perfil de Instagram.

No registo fotográfico, Daniela Ruah e David Olsen, casados desde 2014, surgem abraçados e visivelmente felizes, imagem que sempre transparecem nas publicações que vão dividindo com os fãs nas redes sociais.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A fotografia, publicada há menos de 24 horas, conta já com mais de 55 mil "gostos" e quase cinco centenas de comentários, a maioria deles com votos de parabéns para o marido da portuguesa e elogios ao casal.

Pais de River Isaac, de três anos, e Sierra Esther, de um, a atriz, de 34 anos, e o duplo, de 42, estiveram recentemente em Portugal, onde desfrutaram de umas miniférias de Natal em família.