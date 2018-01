Ana Filipe Silveira Hoje às 11:39 Facebook

Com o fim da "casa dos youtubers" à vista, três dos seus inquilinos rumaram para uma nova moradia de luxo, a que um dos seus moradores deu o nome de "Darkolândia". A casa está avaliada em 2,25 milhões de euros.

Situada na Quinta da Beloura, em Sintra, com uma área total de terreno de 1550 metros quadrados e uma área útil de 386 metros quadrados, a propriedade está agora a ser habitada por três moradores conhecidos do grande público juvenil português: D4rkFrame, Ovelha Nigga (ou Pi) e Malacueca.

Os três despediram-se da "casa dos youtubers" sem como nem porquê, adiantou Windoh, um dos ainda moradores da casa de luxo com sede na margem sul de Lisboa. "Nem eu próprio sei", confessou num vídeo. "A única coisa que me magoou, a mim e ao resto do pessoal que ficou aqui na casa, foi terem saído sem nos avisar, sem se despedirem de nós", admitiu, por sua vez, o youtuber Wuant.

Entusiasmados com as suas novas instalações, D4rkFrame, Ovelha Nigga e Malacueca mostraram-nas nos últimos dias na conhecida plataforma de vídeos. Segundo uma imobiliária, que mantém, para já, o anúncio da "moradia fantástica" no seu site, a casa está avaliada em 2,25 milhões de euros.

A propriedade tem três pisos. "O piso -1 é constituído por uma casa de banho de serviço, cinema e composto por uma belíssima piscina interior e aquecida com cascata acompanhada de um bar e uma zona de lazer", descreve a imobiliária, que avança ainda que "o piso 0 é constituído por uma cozinha americana com cerca de 30 metros quadrados, uma sala com cerca de 130 metros quadrados e uma suíte de 30 metros quadrados" e que o piso 1 tem "três quartos com boas áreas, sendo os três quartos todos suítes".

A moradia, que "se situa num condomínio fechado, com sistema de vigilância 24 horas", dispõe ainda de ar condicionado e lareira e uma parte exterior composta por "um belíssimo jardim tropical com cascata".