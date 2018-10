David Beckham admite que o seu casamento "é um trabalho difícil"

Carolina Morais Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

David Beckham reconhece numa entrevista que "as coisas se complicam" quando se é casado durante muito tempo - como é o seu caso e o de Victoria Beckham. "É sempre um trabalho difícil."

Casados há quase 20 anos, David e Victoria Beckham formam um dos casais mais adorados no mundo e, em especial, no Reino Unido. Mas o ex-futebolista garante que nem tudo é um mar de rosas no que toca ao seu casamento.

Numa entrevista concedida ao programa de televisão australiano "The Sunday Project", David Beckham admite: "Quando estás casado durante o tempo em que nós estamos, é sempre um trabalho difícil. As coisas complicam-se."

Ao longo dos anos, o casal tem sido alvo de vários rumores de separação. Mas a ex-Spice Girl revelou recentemente à "Vogue" britânica que escolhe ignorá-los. "As pessoas andam a inventar coisas sobre a nossa relação há 20 anos. Mas estas coisas têm um efeito maior nas pessoas que estão à nossa volta. E isso é injusto."

De facto, uma fonte da revista "People" próxima do casal também desmentiu recentemente esses rumores. "Eles têm um casamento verdadeiro e se têm problemas resolvem-nos, tal como qualquer outro casal."

David e Victoria casaram-se a 4 de julho de 1999 num castelo na Irlanda, pelo que, este verão, celebraram o seu 19.º aniversário. Juntos têm quatro filhos: Harper, de sete anos; Cruz, de 13; Romeo, de 16; e Brooklyn, de 19.