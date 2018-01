David Bowie recordado pela mulher e pelo filho

Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

David Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016 e faria 71 anos no dia 8 do mesmo mês. A viúva, Iman, e o filho, Duncan Jones, prestaram homenagem ao artista nas respetivas contas das redes sociais.

A mulher de Bowie partilhou, domingo, um conjunto de fotografias captadas durante a infância do cantor com a legenda "1947 - Forever", à qual acrescentou a "hashtag" "Bowie Forever" ("Bowie Sempre", em tradução literal).

No mesmo dia, o filho do artista, Duncan Jones, recordou um postal que tinha oferecido ao pai dias antes de morrer, com uma referência ao facto de Bowie estar próximo de ser avô e assumindo que o dia 8 de janeiro lhe transmite "um sentimento estranho".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Sei o quão entusiasmado o pai estava por ter um neto a caminho e fiz este postal pelos anos dele. Tinha-lhe dito um mês antes que ia ser avô. O sentido de humor pateta que partilhávamos faz-me sorrir. Feliz aniversário, pai!", pode ler-se.

Além das fotografias de Bowie em bebé, Iman partilhou ainda o resultado de uma sessão fotográfica que havia feito com marido.