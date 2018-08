David Carreira quebra silêncio e responde a polémica da PSP

AFS Hoje às 12:01 Facebook

David Carreira respondeu (finalmente) a toda a polémica que surgiu depois de ter saído de um carro em movimento para fazer a sua versão do desafio "In my Feelings".

Depois de ter celebrado o seu novo sucesso "O Problema É Que Ela É Linda" de uma forma pouco convencional e que, segundo o Código da Estrada e a PSP, é punida por lei com uma coima entre os 60 e os 300 euros, David Carreira decidiu esclarecer, publicamente, a situação.

Num vídeo partilhado, esta segunda-feira, no perfil de Instagram para festejar os dois milhões e meio de visualizações do videoclipe, disponibilizado no YouTube, o cantor aproveitou para explicar que "não teve intenção" de comprometer a sua segurança e a dos restantes utilizadores da estrada.

"Sobre toda a polémica em relação ao meu vídeo a sair do carro em andamento não era a minha intenção. Quem me conhece sabe isso (...). Mas se quiserem fazer um vídeo destes, façam como fiz agora, em segurança, com malta amiga e num parque de estacionamento privado", disse o artista, de 27 anos, que aparece nas imagens a imitar o desafio mas, desta vez, de uma forma "segura".

Veja o vídeo aqui:

Recorde o momento controverso: