Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu o pai da apresentadora Ellen DeGeneres, que tornou pública a notícia, esta quinta-feira, durante o seu programa. Elliott DeGeneres tinha 92 anos.

No inicio de mais uma emissão do "The Ellen Show", a apresentadora norte-americana, de 59 anos, partilhou com a plateia e com os telespetadores a notícia da morte do progenitor, prestando-lhe uma homenagem.

"Perdi o meu pai esta semana. Este é o meu pai, Elliott. Tinha 92 anos e teve uma vida longa e boa. Viveu exatamente como quis", começou por dizer. "Ele tinha muito orgulho em mim, adorava o programa e era um homem gentil, muito compreensivo", acrescentou.

Ellen contou que o pai era "muito divertido" e que foi dele que tanto ela como o irmão herdaram o sentido de humor.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Para concluir, EllenDeGeneres exibiu uma fotografia captada no exterior do estúdio onde o programa é gravado e partilhou um facto curioso com os telespetadores. "Fizemos apenas umas férias de família. Quando era pequena viemos a este estúdio da Warner Bros.. Agora, eu trabalho nos estúdios da Warner Bros., tenho o meu próprio programa e ele tinha muito orgulho. Antes de morrer pude falar com ele, pude dizer-lhe adeus, e ao sair do edifício havia um arco-íris sobre o estúdio. Dez minutos depois ele morreu."