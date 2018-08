De passagem pela Grécia, Inês Herédia exibe "barriguinha"

Nuno Azinheira Hoje às 15:57 Facebook

Inês Herédia viajou na sexta-feira passada até à ilha de Hidra, na Grécia, onde está a desfrutar da companhia da mulher, Gabriela Sobral. A atriz aproveitou para posar em biquíni.

A artista foi fotografada junto a uma piscina exibindo a "barriguinha" com cerca de cinco meses de gestação. No momento em que publicou o momento no perfil de Instagram, Inês Herédia colocou dois emojis de pintainhos na legenda.

A profissional já tinha revelado que está grávida de gémeos e que tinha chegado a acordo com a ex-diretora de programas da SIC no que diz respeito aos nomes. O casal acabou por escolher Tomás e Luís.

Diversos seguidores comentaram e elogiaram o crescimento da "barriga mais gira de Portugal", como apelidou um fã. "Os pintainhos já estão a crescer", "Estão muito bem os três" e "Meu Deus, estão a crescer a olhos vistos" são alguns dos exemplos.

Inês Herédia sempre deixou claro que não iria fazer revelações sobre os meses de gestação, mas quando anunciou a gravidez, em julho, falou de um segredo que estava a preparar "há alguns meses".

A 19 deste mês, numa fotografia de perfil que publicou no Instagram, escreveu como legenda "Já vamos a mais de meio", o que pressupõe que a atriz da SIC estará grávida de cerca de cinco meses. Assim sendo, se tudo correr normalmente, Inês Herédia e Gabriel Sobral estrear-se-ão na maternidade no final de dezembro.