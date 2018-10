Deborah Secco corta cabelo em cena e muda radicalmente de visual

João Manuel Farinha Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Deborah Secco mudou radicalmente de visual para encarnar uma personagem de novela. A atriz cortou o próprio cabelo em cena e surpreendeu tudo e todos com o resultado final.

A atriz brasileira, que integra o elenco da novela "Segundo Sol", da TV Globo, protagonizou recentemente uma das cenas mais difíceis da carreira. Karola, a personagem interpretada por Deborah Secco, viveu um momento de desespero e cortou os próprios cabelos. A cena foi para o ar no passado sábado e está a dar que falar no Brasil.

Os telespetadores elogiaram a coragem e interpretação da atriz, que partilhou um vídeo da intensa cena nas redes sociais.

Um dia depois de ter sido publicado, o vídeo contabilizava mais de 4 milhões de visualizações no Instagram. Deborah Secco entregou-se de corpo e alma e não está arrependida.

"Sou uma atriz de muita, muita sorte (...) Esse corpo, que é meu e também dela, vive os efeitos dessa intensidade. Use o nosso corpo, Karola. Obrigada por viver comigo e por permitir esse desmonte, que normalmente precede as histórias, acontecer à frente do público. Nunca estive tão realizada. E tão louca...", escreveu na legenda.

Horas depois de a cena ter ido para o ar, a intérprete mostrou pela primeira vez o novo "look". O novo corte e o tom mais escuro causaram impacto. "Arrasou! Linda!" ou "Ficou muito mais linda, se é que isso é possível" são apenas algumas das manifestações de carinho recebidas por Deborah Secco nas últimas horas.