Anderson Luís de Souza, mais conhecido no mundo do futebol como Deco, é pai pela sexta vez. A pequena Olívia é a segunda filha fruto do casamento do ex-futebolista com Ana Paula Schiavetti.

Dentro de campo era o rei das assistências, fora dele tornou-se num verdadeiro ponta-de-lança. Deco deu as boas-vindas, na quarta-feira, ao seu sexto filho e fez questão de dividir o momento de felicidade com os fãs.

"Olívia chegou e o mais emocionante, além de ver esta carinha deliciosa por que estamos apaixonados, foi rever a parteira Tereza, a mesma que fez o parto da Yasmin há 15 anos. É uma emoção única viver isto tudo novamente", escreveu o agora empresário, de 41 anos, no seu perfil de Instagram.

Para ilustrar as suas palavras, o ex-atleta, que passou pelo F. C. Porto e representou a seleção de Portugal, partilhou uma fotografia do parto, em que o casal surge com a recém-nascida nos braços.

Deco é também pai de João e Pedro, do relacionamento com ScyllaEscodro, David e Yasmin, do casamento com Jaciara, e Sophia, da atual união com Ana Paula Schiavetti.