Defesa de Morgan Freeman exige pedido de desculpa da CNN

A defesa de Morgan Freeman já se pronunciou sobre as acusações de assédio de que o ator é alvo. Além de acusar a CNN de difamação, os advogados da estrela de Hollywood exigem também um pedido de desculpa da estação televisiva.

Numa carta de dez páginas enviada, esta terça-feira, à CNN, Robert M. Schwartz, um dos advogados do ator de 80 anos, acusa o órgão de comunicação social de "intenção maliciosa, falsidades, falta de controlo editorial e má conduta jornalística", segundo noticia o "The New York Times".

No mesmo relatório, o advogado critica ainda a postura de Chloe Melas, uma das jornalistas que assina a reportagem sobre Morgan Freeman, acusando-a de ter sido tendenciosa.

"No mínimo, a CNN devia ter pedido desculpa ao senhor Freeman pelos mesmos canais e com o mesmo nível de atenção que utilizaram para atacá-lo em 24 de maio", escreveu no mesmo texto.

Recorde-se que a investigação feita pela estação de televisão norte-americana aconteceu depois de uma entrevista que Melas fez ao ator, a propósito do filme que protagonizou em 2017, "Ladrões com Muito estilo". Um dos depoimentos na reportagem pertence mesmo à repórter, que revelou que Freeman terá olhado insistentemente para ela e tecido alguns comentários inapropriados.

A reportagem lançada na semana passada pela CNN cruza depoimentos de pelo menos 16 pessoas, das quais oito se dizem vítimas de assédio sexual por parte de Freeman.

No mesmo dia em que a notícia foi para o ar, Morgan Freeman pediu desculpa a quem se sentiu ofendido. "Quem me conhece ou trabalhou comigo sabe que não sou capaz de ofender alguém intencionalmente, nem de criar situações que causem desconforto", pode ler-se no comunicado divulgado pelo agente do ator e citado pela agência Associated Press.

No dia seguinte, Freeman reiterou o pedido: "Pedi desculpa na quinta-feira e continuarei a pedir a qualquer pessoa que possa ter ofendido, ainda que involuntariamente". "Não criei ambientes de trabalho inseguros. Não ataquei mulheres. Não ofereci trabalho ou promoções em troca de sexo e qualquer indício de que o fiz é completamente falso", garantiu ainda.

Morgan Freeman é um dos atores mais conceituados de Hollywood. Entre os muitos trabalhos que protagonizou, destaque para filmes como "Miss Daisy", "Os condenados de Shawshank" e "Invictus". Em 2005, recebeu o Óscar para Melhor Ator Secundário pela participação em "Million Dollar Baby".