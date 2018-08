Demi Lovato focada em recuperar totalmente do vício das drogas

João Manuel Farinha Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

A cantora Demi Lovato está concentrada em recuperar totalmente o seu estado de saúde e em procurar afastar-se do vício das drogas. A decisão surge na sequência da overdose que a obrigou a um internamento de quase duas semanas.

A intérprete "vai estar em reabilitação durante vários meses e está a passar por um extenso programa de modo a garantir que recebe toda a ajuda que necessita", garantiu fonte próxima de Demi ao canal noticioso E!News.

Logo após ter alta hospitalar, há pouco mais de uma semana, a artista que no próximo dia 20 completa 26 anos seguiu de imediato para uma clínica de reabilitação para completar um processo de tratamento psiquiátrico especializado em sobriedade e saúde mental.

Disposta a recuperar totalmente do vício quase fatal que lhe provocou uma overdose no dia 24 de julho, Demi Lovato cancelou as restantes datas da digressão "Tell Me You Love Me" e reduziu ao mínimo qualquer contacto com os amigos.

"A família está a tentar garantir que sejam eliminadas todas as fontes de distração", revelou a mesma fonte, referindo-se também à visita do ex-namorado da cantora, Wilmer Valderrama, durante o período de internamento. Ainda assim, referiu que Demi está "melhor", "feliz por receber a ajuda que precisa" e ciente da "gravidade do que aconteceu".

Recorde-se que depois de receber alta hospitalar, a cantora admitiu num comunicado o vício que sofre em relação às drogas e que necessita de tempo para se conseguir tratar e focar na sua sobriedade e na estrada que terá de percorrer até à total recuperação.