Demi Lovato partilha fotografia da altura em que sofria de bulimia

Demi Lovato partilhou no Instastories uma imagem em que surge excessivamente magra e com um aspeto pouco saudável. A fotografia foi captada na fase em que a cantora lutava contra a bulimia.

A intérprete de "Sorry Not Sorry" ou de "Give Your Heart a Break" partilhou com os seus seguidores uma imagem do seu "antes" e "depois" do período em que sofria de bulimia. "A recuperação é possível", escreveu Demi Lovato, agora com 25 anos, na publicação.

As diferenças são por demais evidentes (veja na fotogaleria). Na imagem do lado esquerdo, é possível ver como era o aspeto físico da cantora quando lutava contra o distúrbio alimentar, facto conhecido do público e do qual já falou por diversas vezes, quer no seu anterior documentário, "Stay Strong", lançado em 2012, quer no mais recente, "Simply Complicated".

Este novo trabalho de Demi Lovato, que se foca essencialmente na fase em que a estrela norte-americana consumia drogas, estreou-se esta terça-feira, no seu canal de YouTube. Nele, amigos da artista dizem que a cantora estava "no caminho para o suicídio", e recordaram o momento em que esta agrediu um dos seus bailarinos quando estava sob o efeito de drogas.

A cantora está sóbria há cinco anos e meio e conta que este documentário é uma forma de o celebrar. "Estou numa jornada para descobrir o que é estar livre de demónios. Quando estou confortável comigo mesma sinto-me confiante. Quando me sinto confiante sinto-me sexy. E quando me sinto sexy... Cuidado!", revela.