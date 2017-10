Demi Lovato reage ao anúncio de noivado do ex-namorado

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:59, atualizado às 18:00 Facebook

Demi Lovato mostrou-se feliz com as notícias que dão conta de que o ex-namorado, Joe Jonas, se vai casar. Foi através de um comentário à fotografia partilhada pelo cantor no Instagram que a cantora deu os parabéns ao casal.

Poucas horas depois de o ex-Jonas Brothers Joe Jonas ter anunciado o noivado com a atriz da série "A Guerra dos Tronos" Sophie Turner, a cantora Demi Lovato parabenizou o ex-namorado pela novidade. Perdido no meio dos milhares de comentários à fotografia partilhada pelo cantor e pela atriz pode ler-se o comentário da artista. "Muitos parabéns! Estou muito feliz por vocês os dois", escreveu Demi Lovato.

Também a cantora Selena Gomez felicitou, da mesma forma, o amigo e irmão do ex-namorado, Nick Jonas, pelo noivado, apesar de mais contida. "Parabéns", escreveu apenas.

Recorde-se que Demi Lovato e Joe Jonas se conheceram nos bastidores do filme da Disney "Camp Rock", em 2007, e terminaram o namoro em 2010. A cantora já falou várias vezes de como o fim do relacionamento a abalou. Também Joe Jonas deu pormenores sobre as adições da cantora, chegando a dizer que a primeira vez que experimentou drogas leves foi com Lovato.

Esta notícia surge no dia em que se estreia "Simply Complicated", um documentário produzido pelo YouTube em que Demi Lovato revelará pormenores exclusivos sobre a sua carreira e vida pessoal, marcada por um período de perturbações alimentares e adições.