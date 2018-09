Demi Lovato vista em público pela primeira vez desde a overdose

João Manuel Farinha Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Demi Lovato foi fotografada pela primeira vez desde a overdose que há dois meses quase lhe tirou a vida. A cantora foi vista a dar um passeio nas proximidades da clínica de reabilitação onde se encontra.

O pior já passou. Pelo menos, é o que indiciam as fotografias captadas pelo portal noticioso TMZ, que "apanhou" Demi Lovato a dar um passeio nas imediações da clínica de reabilitação onde está internada.

A artista foi vista a tomar café e a conversar com uma senhora que passeava um cão. A cantora, de 25 anos, aparenta estar bem fisicamente e o facto de poder sair da clínica para passear é um sinal de que o processo de recuperação está a correr bem. As fotografias em questão foram difundidas em várias páginas de fãs de Demi Lovato.

De acordo com o TMZ, Demi Lovato já foi vista em várias ocasiões no exterior da clínica, muitas vezes acompanhada pelo ex-namorado, o ator Wilmer Valderrama. O ex-casal namorou entre 2010 e 2016 e retomou a amizade desde que Lovato teve uma recaída no consumo de drogas e sofreu a noticiada overdose.

Valderrama tem sido um dos maiores apoios da intérprete, embora fonte próxima de ambos garanta que os dois são só amigos.