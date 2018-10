Demi Moore fala sobre "caminho autodestrutivo" que a colocou "à beira do abismo"

Hoje às 14:46 Facebook

Demi Moore falou sobre um dos períodos mais conturbados da sua vida pessoal. A atriz norte-americana explicou que foi salva graças à "intervenção divina" de duas pessoas.

A estrela norte-americana recordou que no início da sua carreira viveu uma das piores fases da sua vida, em que estava num "caminho autodestrutivo" e com os níveis de autoestima muito baixos.

"Estava a percorrer um caminho de autodestrutivo e, tivesse o sucesso que tivesse, nunca me sentia suficiente. (...) Não acreditava no meu valor e este caminho autodestrutivo colocou-me à beira do abismo", referiu Demi Moore, este sábado, depois de receber o prémio de Mulher do Ano, durante a cerimónia Peggy Albrecht Friendly House, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A ex-mulher do ator Ashton Kutcher assegurou ainda que foi graças à intervenção divina de dois estranhos que conseguiu dar a volta por cima a uma situação grave que a própria não tinha consciência.

"Não tinha noção na altura, se calhar foi intervenção divina, mas duas pessoas que mal conhecia chegaram-se à frente e estiveram lá para mim (...). Deram-me a oportunidade de mudar a direção da minha vida antes de destruir tudo", prosseguiu.

No seu currículo profissional, a atriz, de 55 anos, conta com a sua participação em filmes como "Striptease", "O Espírito do Amor", "Proposta Indecente", "Até ao Limite" e "Uma Questão de Honra".