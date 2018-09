Depois de perder a voz, Bono tranquiliza seguidores

AFS Hoje às 13:26 Facebook

Bono teve de interromper um concerto em Berlim, na Alemanha, porque perdeu a voz a meio da atuação. O cantor deixou uma mensagem nas redes sociais para atualizar o seu estado de saúde.

O vocalista do grupo U2 parou o espetáculo, no sábado, porque perdeu a voz subitamente. Bono já consultou um especialista e, apesar de não ser nada de grave, partilhou uma nota no Instagram para tranquilizar os fãs.

"Estive com um grande médico que vai tomar conta de mim e vou estar completamente recuperado para o resto da digressão. Fico muito feliz e aliviado por não ter sido nada sério", começou por escrever Bono, no perfil da banda.

"Um alívio que é atenuado por saber que isto foi bastante inconveniente para o público de Berlim. O ambiente estava incrível, ia ser uma daquelas noites inesquecíveis, mas não por este motivo", terminou o artista, de 58 anos, frisando que os U2 vão estar de volta à capital alemã dia 13 de novembro.