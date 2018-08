Depois do bacalhau, Cláudia Pascoal fez nova tatuagem

Nuno Azinheira 01 Maio 2018 às 17:57 Facebook

Twitter

É sabido que a representante portuguesa no Festival Eurovisão da Canção tem uma tatuagem de um bacalhau no braço, em homenagem ao seu apelido, Pascoal. A que se deve a nova tatuagem?

Através da rede social Instagram, Cláudia Pascoal partilhou a sua nova tatuagem com os seguidores. É fácil ligá-la com a do bacalhau, mas qual será o significado desta nova marca?

Na imagem da tatuagem é possível ver um navio dentro do que parece ser uma chávena de chá. São visíveis as semelhanças com o NRP Sagres III, conhecido como Navio-Escola Sagres, onde a cantora gravou o seu postcard para a Eurovisão.

Cláudia Pascoal ficou sem palavras para o trabalho do tatuador Mark Ostein, nesta que parece ser uma bonita homenagem da cantora ao certame que se irá realizar já neste mês, em Lisboa.

É caso para se dizer "all aboard", que o navio português vai partir em busca da segunda vitória consecutiva na Eurovisão.