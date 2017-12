Depois do futebol, Ronaldo quer ser ator: "Gostaria de tentar fazer filmes"

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:15 Facebook

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista ao ex-futebolista Alessandro Del Piero e foi questionado sobre o final de carreira. O jogador de português revelou quais os seus projetos para o futuro e ser ator é um deles.

Aos 32 anos, Cristiano Ronaldo não pretende deixar de jogar tão cedo mas já sabe aquilo que quer fazer quando chegar a hora da reforma e partilhou-o com o italiano Alessandro Del Piero, que abandonou os relvados em 2014/2015.

"De momento, estou apenas concentrado no que estou a fazer mas sei que mais cedo ou mais tarde chegará o momento de me retirar", afirmou o jogador. "A minha vida depois do futebol será bonita, tenho a certeza. E não o digo pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazer outras coisas. Gostava de tentar fazer filmes, tenho os meus hotéis, as minhas academias, a minha linha de roupa com a Nike. Vejo-me como um homem de negócios", rematou.

Esta não é a primeira vez que CR7 fala na possibilidade de se tornar ator. Aquando do lançamento do seu documentário, "Ronaldo", o futebolista revelou já ter recebido convites para participar em filmes e garantiu que no futuro iria fazer parte de um elenco.

"Já tive alguns convites mas, derivado à minha agenda, é complicado. Mas não fecho as portas, é uma área de que gosto (...) tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde vou fazer parte do elenco de algum filme, não tenho qualquer dúvida."